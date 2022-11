Novembre : mois de l’économie sociale et solidaire Catégorie d’évènement: île de France

Novembre : mois de l’économie sociale et solidaire, 1 novembre 2022, . Du mardi 01 novembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 :

. gratuit

Comme chaque mois de novembre depuis 15 ans, l’économie sociale et solidaire (ESS) est à l’honneur partout en France. L’occasion de revenir sur cette économie innovante à Paris. L’ESS est une vision de l’économie qui s’efforce de mettre au cœur de son modèle l’utilité sociale de la production, l’insertion de personnes éloignées de l’emploi, et l’instauration d’une gouvernance interne collective et démocratique. L’économie sociale et solidaire n’est pas un secteur d’activité, mais est définie par la loi fondatrice de 2014 comme « un mode d’entreprendre et de développement économique » au service de ce qu’on appelle l’utilité sociale. Découvrez le programme est événements dans Paris Contact :

Joséphine Brueder/Ville de Paris Mois de l’ESS

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Novembre : mois de l’économie sociale et solidaire 2022-11-01 was last modified: by Novembre : mois de l’économie sociale et solidaire 1 novembre 2022

Paris