Novembre live festival

du vendredi 5 novembre au samedi 6 novembre à Maison du Peuple

Le Novembre live festival, c’est trois dates, six concerts, du funk, de la pop, du jazz, du swing et du rock et une Master Class pour apprendre à créer une chanson, de l’écriture jusqu’à l’enregistrement… Tarifs concerts : 6€ le concert / 13€ le pass pour 3 soirées Réservation conseillée au 04 42 65 77 00 ou [resa-spectacle@ville-gardanne.fr](mailto:resa-spectacle@ville-gardanne.fr) **Vendredi 5 novembre** 19h : MashMapleZ, Groupe de jeunes issu en partie de l’école de musique de Gardanne avec un répertoire jazz, funk et variété. 20h : Ororyload, Groupe local de reprises rock. 21h30 : Kashmir, groupe de reprises funk, pop et rock **Samedi 6 novembre** 20h : In soul we trust, Inspirée par le jazz et le swing, Mariannick Saint-Céran s’exprime dans la funk torride, le groove expressif ou les plus intimes ballades. 21h30 : Malted Milk Tenez-vous prêts pour le retour de la bombe soul funk blues française ! Malted Milk a fêté il y a peu ses vingt ans de carrière… **Dimanche 7 novembre** de 10h à 13h : Clip ta compo Créer une chanson de l’écriture jusqu’à l’enregistrement en mode participatif… 18h30 : Yann Cleary Yann Cleary nous offrira, en solo, une avant-première de son album Follow you, enregistré avec la chanteuse, harpiste chromatique et compositrice Laura Perrudin, étoile montante de la pop et du jazz.

