• NOVEMBRE EXPÉRIMENTAL • Années 1920-2020 Cinéma Le Grand Action, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 20h à 23h

Le jeudi 18 novembre 2021

de 20h à 23h

Années 1920-2020 Avant-gardes & Cinéma expérimental • NOVEMBRE EXPÉRIMENTAL • Années 1920-2020 Avant-gardes & Cinéma expérimental Les « Années 20 », décennie prodigieuse des « expériences originaires » qui voit en Europe l’apparition d’un cinéma alors qualifié de pur, absolu, poétique, abstrait, intégral, Dada, surréaliste, ou encore l’attrait de ces avant-gardes pour certains films scientifiques et du cinéma d’avant la Première Guerre Mondiale, seront à l’honneur et revisitées à l’occasion de leur centenaire. Une rétrospective exceptionnelle d’une soixantaine de films emblématiques ou plus rares donnera la mesure de la naissance tumultueuse de formes cinématographiques à rebrousse-poil de l’uniformisation narrative et industrielle de l’époque. Télescopant science, arts, documentaire, attractions et provocations diverses, de l’absolument pur à l’absolument impur, ces films ont définitivement ouvert l’espace du jeu et de l’expérimentation au cinéma. En complément de la rétrospective, un colloque international réunissant historiens et chercheurs spécialistes des avant-gardes cinématographiques des Années Vingt se tiendra les lundi 22 et mardi 23 novembre 2021 à l’auditorium de l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA). Retrouvez le programme détaillé par évènement : http://www.cinedoc.org/realisation-1104-novembre-experimental-.html Les séances au Grand Action : 17 novembre à 20:00 • Novembre expérimental • Dimensions T • RALENTIS À GRANDE VITESSE 18 novembre à 20:00 • Novembre expérimental • À rebrousse temps / en partenariat avec le Collectif Jeune Cinéma Événements -> Festival / Cycle Cinéma Le Grand Action 5 rue des Écoles Paris 75005

