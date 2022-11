Novembre bleu – Activités à pied et à vélo Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Novembre bleu – Activités à pied et à vélo Plouha, 27 novembre 2022, Plouha. Novembre bleu – Activités à pied et à vélo

Place Jean Zay Plouha Côtes-d’Armor

2022-11-27 – 2022-11-27 Plouha

Côtes-d’Armor Plouha La ville de Plouha s’associe à la campagne « Novembre bleu » pour faire avancer la recherche contre le cancer de la prostate. A cette occasion, venez à pieds ou à 2 roues sur le parking de l’école pour : tester les parcours ludiques pour trottinette avec Diduañ et vos réflexes sur un circuit de maniabilité et de sécurité vélo avec Deskiñ 6D Ecole de Vélo, participer au quiz sécurité « Novembre Bleu » vélo ou trottinette, faire contrôler votre équipement 2 roues (votre vélo, trottinette…) avec un organisme (« non agréé »), participer à une randonnée vélo avec le Vélo Club de Plouha à 10h (circuit de 18 km, environ 1h15) ou à une balade en VAE (vélo à assistance électrique) en partenariat avec Diduañ (à 10, circuit identique de 18 km, environ 1h). Et bien d’autres surprises… Pot de l’amitié en fin de matinée à 12h à la salle Pass’sport. Dress code de cette matinée : » venez avec un haut bleu et une moustache vraie ou fausse » ! mairie.accueil@plouha.fr +33 2 96 20 21 26 http://www.plouha.fr/ Plouha

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

