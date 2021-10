Novembre 2021 au Pôle Numérique Gourdon, 1 novembre 2021, Gourdon.

Novembre 2021 au Pôle Numérique Gourdon

2021-11-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-30

Gourdon Lot

COURS, FORMATIONS, ET ATELIERS EN NOVEMBRE

Les LUNDIS WINDOWS 10 – 10h/11h30 : Perfectionnement thématique sur

l’environnement Windows 10 :

(Inscription pour un cycle d’ateliers d’1 semestre)

– Internet : les différents navigateurs, moteurs de recherche, conseils, sécurité…

Les MARDIS RECYCLOLAB – 10h/12h : Ateliers créatifs réalisés au Fablab orientés sur le recyclage (9, 16 et 23/11) :

– Atelier découverte et initiation à l’Ecovannerie

Fabrication d’objets à l’aide de tubes papiers recyclés (3 séances suivies – 5€)

Les MARDIS FAIT MAISON – 14h30/16h30 : Ateliers créatifs et de

découverte des machines outils du Fablab (9, 16 et 23/11):

– Création d’objets de décoration et d’objets à suspendre sur le thème des fêtes de fin d’année.

Les MERCREDIS FORMATION – 9H30/12H : Formation sur les Machines du

FabLab

– 10/11 – Formation Brodeuse – 17/11 – Formation 3D

– 24/11 – Formation Laser

– 18/11 – Atelier gratuit de création et d’impression de CV pour les demandeurs d’emplois afin de les accompagner dans la mise en forme et la découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes et professionnels. (Pensez à vos identifiants Pôle emploi/mail/clefs Usb…)

LES VENDREDIS INITIATION – 14h30/16h : Initiation à l’outil informatique.

– Bases informatiques, Bureau Windows, barre de tâches, Menu Démarrer…

Fête de la Science : Vendredi 8/10 de 10h à 12h

Atelier en ligne – Création d’un microscope numérique Atelier de création d’un microscope à faible coût grâce au recyclage d’une vieille webcam pour PC. Au programme, test des webcam, démontage explication des divers organes de la webcam, modification des lentilles, remontage et utilisation des microscopes. L’atelier sera enregistré et pourra être consulté ultérieurement sur la page Facebook et la chaine Youtube du Pôle Numérique.

Initiation Écovannerie : les 9, 16 et 23 Novembre

Confection d’objets issus de la récupération de papier

Création de tubes papier

Bases de la vannerie

Fabrication d’un petit panier

Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

Ateliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Gourdon

