November Ultra La Vapeur, 22 octobre 2022, Dijon.

November Ultra

La Vapeur, le samedi 22 octobre à 20:30

November Ultra (FR) Chanteuse et songwriteuse du groupe indé Agua Roja, November Ultra est souvent reconnue pour sa voix profonde et apaisante. Le groupe split en 2018 – November évolue alors en November Ultra et se met à explorer en solo. Elle fabrique son premier album dans son coin, album qu’elle décide en grande partie de faire toute seule. Le résultat : “Bedroom walls” 11 chansons comme un voyage à travers l’éventail musical de l’hispanofrançaise bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et aux comédies musicales des années 60. [https://youtu.be/J3VYkhSBbBg](https://youtu.be/J3VYkhSBbBg) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3tW6Uum](https://bit.ly/3tW6Uum)

De 5.50 à 15€

Entre rose et anthracite, la magicienne de la bedroom pop november ultra nous ensorcelle avec un univers aérien, intime et feutré.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T20:30:00 2022-10-22T23:59:00