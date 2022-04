November Ultra Dijon, 22 octobre 2022, Dijon.

November Ultra La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-10-22 – 2022-10-22 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR 5.5 15 November Ultra (FR)

Chanteuse et songwriteuse du groupe indé Agua Roja, November Ultra est souvent reconnue pour sa voix profonde et apaisante. Le groupe split en 2018 – November évolue alors en November Ultra et se met à explorer en solo. Elle fabrique son premier album dans son coin, album qu’elle décide en grande partie de faire toute seule. Le résultat : “Bedroom walls” 11 chansons comme un voyage à travers l’éventail musical de l’hispanofrançaise bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et aux comédies musicales des années 60.

https://www.lavapeur.com/programme/november-ultra-221022

