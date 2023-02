November Ultra THEATRE DE COGNAC, 16 mars 2023, COGNAC.

UNI-T (PL-V-R-2022-001710) présente ce concert.Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son journal intime. Dans un élan qui vient du fond du cœur, elle nous partage autant d'histoires enrichies des multiples facettes de la vie (des plus lumineuses au plus sombres), mises en musique au son d'une pop patinée d'influences R&B, folk et de comédies musicales entre autres. Après une Boule Noire, une Maroquinerie, un Trianon et une Cigale complets, c'est à l'Olympia et en tournée dans plusieurs villes qu'elle viendra nous enchanter de sa voix céleste.

THEATRE DE COGNAC COGNAC 1 PLACE ROBERT SCHUMAN Charente

Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son journal intime. Dans un élan qui vient du fond du cœur, elle nous partage autant d’histoires enrichies des multiples facettes de la vie (des plus lumineuses au plus sombres), mises en musique au son d’une pop patinée d’influences R&B, folk et de comédies musicales entre autres.

