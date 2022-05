November Ultra CARGO DE NUIT, 30 septembre 2022, Arles.

November Ultra

CARGO DE NUIT, le vendredi 30 septembre à 21:30

Au départ chanteuse et songwriteuse du groupe Agua Roja, c’est en 2018 qu’elle se met à explorer en solo et devient November Ultra. En parallèle, elle travaille pour et avec d’autres artistes en tant que toplineuse/songwriteuse (Jaden Smith, Claire Laffut, Terrenoire, Kungs, Barbara Pravi,…) et fabrique son premier album “Bedroom walls” toute seule, en apprenant à produire sur le logiciel de MAO : Ableton. Ce premier opus est une bulle pop réconfortante, intime et incroyablement cinématographique. Après avoir envouté en 2021 le public des Escales du Cargo avec sa voix profonde et appaisante en 1ère partie de Pomme, November Ultra sera de retour au coeur de la cité antique au Cargo cette fois-ci, pour notre plus grand bonheur !

19,50 / 16,50€

♫♫♫

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T21:30:00 2022-09-30T23:59:00