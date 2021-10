Novecento Théâtre Le Marais, 25 novembre 2021, Challans.

Novecento

Théâtre Le Marais, le jeudi 25 novembre à 20:30

Né lors d’une traversée, Novecento, trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches du piano installé dans la salle de bal du bateau. Seul en scène, Dominique Delavigne joue Tim Tooney, trompettiste engagé à bord du transatlantique aux côtés de Novecento. Il nous raconte l’histoire d’une vie, de la musique qui la traverse et des vagues qui la portent. Avec ce spectacle, le Patakès Théâtre renoue avec les lettres de noblesse du théâtre : un texte, un comédien, et un voyage dans l’univers de l’écrivain et musicologue Alessandro Barrico. La mise en scène dépouillée de tout artifice, c’est par la force d’interprétation que le comédien nous fait ressentir les sensations et les émotions de ce voyage hors norme. Par le **Patakès Théâtre** D’après _Novecento_ d’ **Alessandro Baricco** Avec **Dominique Delavigne** Mise en scène **Dominique Delavigne** et **Éric Lafosse**

Tarifs de 4 € à 10 €, epass culture-sport

Théâtre Le Marais 33 Rue Carnot, 85300 Challans Challans Vendée



