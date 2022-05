Novecento Pianiste Villefranche-de-Rouergue, 14 mai 2022, Villefranche-de-Rouergue.

Novecento Pianiste 29 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue

2022-05-14 – 2022-05-14

29 rue du Sénéchal Aveyron Villefranche-de-Rouergue

14 EUR COMPAGNIE LES VOIX DU CAMÉLÉON

La Cie Les voix du Caméléon nous propose une lecture théâtrale et musicale d’une oeuvre de l’écrivain italien Alessandro Baricco. Novocento pianiste, publiée en 1997.

Ce texte est empreint de poésie, il y règne une atmosphère étonnante et énigmatique. Les phrases sont brillamment ciselées et les images saisissantes. Novocento et né lors d’une traversée au-dessus de l’Atlantique. Il est abandonné et laissé sur le paquebot en 1900. Il est nommé Novocento par l’équipage.

C’est son ami, le trompettiste, Tim Tooney, qui nous raconte les sept années qu’il a passées avec Novocento sur le « Virginian ». Il nous parle de sa virtuosité au piano, acquise par lui-même, lui permettant de composer une musique étrange et magnifique. Il met aussi l’accent sur l’homme exceptionnel qu’il est et de sa sensibilité à fleur de peau.

Novocento est un artiste hors du commun, mais un artiste qui ne connait que l’océan. « C’est ça que j’ai appris, moi. La terre, c’est un bateau trop grand pour moi. C’est un trop long voyage. Une femme trop belle. Un parfum trop fort. Une musique que je ne sais pas jouer ».

L’interprétation, tout en finesse du comédien Christophe Merle, son travail sur les mots, sa recherche sur les intonations, sa diction parfaite embarquent le public sur l’immensité de l’océan.

Au piano, Dominique Charnay accompagne le texte de la voix et surtout l’illustre en musique (jazz, ragtime, Chopin).

Auteur : Alessandro Baricco

Interprétation : Christophe Merle

Pianiste : Dominique Charnay

Chargée de diffusion : Rachida Amaouche

SAMEDI 14 MAI

20H45

CHEZ JULES ET JEANNE

1H

TARIF UNIQUE

TOUT PUBLIC

Samedi 14 mai, venez assistez Chez Jules et Jeanne, à la lecture théâtrale et musicale “Novecento Pianiste” !

OT Villefranche-Najac

29 rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue

