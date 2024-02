Novecento pianiste chez l’habitant Gamarde-les-Bains, vendredi 9 février 2024.

Novecento pianiste chez l’habitant Gamarde-les-Bains Landes

« Novecento pianiste » d’Alessandro Baricco, interprété par Christophe Merle et Dominique Charnay est au piano.

Né lors d’une traversée maritime, Novecento, à trente ans, n’a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt huit touches noires et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n’appartient qu’à lui la musique de l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports.

Un monologue poétique qui allie l’enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses.

Spectacle organisé dans le cadre de « Chaloscènes » 2ème édition EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09 21:30:00

chez l’habitant 580 route de la gare

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine lascened@gmail.com

L’événement Novecento pianiste Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Terres de Chalosse