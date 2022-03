Novecento Le Cri du port, 13 mars 2022, Marseille.

Le Cri du port, le dimanche 13 mars à 17:00

NGUYÊN LÊ : guitare MICHEL BENITA : contrebasse FRANK CASSENTI : narration L’histoire extraordinaire d’un enfant de migrants italiens, né dans les années 30 sur un paquebot assurant la liaison “Europe les Amériques”, qui deviendra le pianiste du bateau sans jamais descendre à terre. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et blanches d’un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n’appartient qu’à lui : la musique de l’Océan dont l’écho se répand dans tous les ports. Une métaphore géniale sur la musique, écrite par Alessandro Baricco. « Il y a quelque chose de magique à lire un texte aussi captivant que Novecento en étant accompagné par Nguyên Lê à la guitare et Michel Benita à la contrebasse, deux musiciens d’exception avec chacun une sensibilité à fleur de peau qui vous font vous dépasser. Il n’y a entre nous aucune répétition, tout se passe sur scène dans l’instant qui est de fait une façon d’envisager le monde. Il s’agit pour moi d’une écoute flottante et télépathique qui me met en relation avec le mystère de la musique. Un émerveillement qui me fait dire à chaque représentation : « comment est-ce possible ? » Frank Cassenti. Tarif: 15€/12€ Lieu : Le Cri du Port 8 du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Plus d’information ici : [https://criduport.fr/novencento//](https://criduport.fr/novencento//) Passe sanitaire exigé. Plus d’information ici : [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire)

