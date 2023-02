NOVA MONDO PARIS MOZART ORCHESTRA SALLE DES CONCERTS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

NOVA MONDO PARIS MOZART ORCHESTRA SALLE DES CONCERTS, 27 février 2023, PARIS. NOVA MONDO PARIS MOZART ORCHESTRA SALLE DES CONCERTS. Un spectacle à la date du 2023-02-27 à 20:00 (2023-02-27 au ). Tarif : 36.3 à 36.3 euros. NOVA MONDOParis Mozart Orchestra – Claire Gibault – Anna Su³kowska-Migoñ – Midori – Mendelssohn, Finzi, Brahms———————————Salle des concerts – Cité de la musiqueProgramme : Felix MendelssohnOuverture des HébridesConcerto pour violonGraciane FinziL'Existence du PossibleJohannes BrahmsSymphonie n° 1Distribution :Paris Mozart OrchestraClaire Gibault, directionAnna Su³kowska-Migoñ, directionMidori, violon Claire Gibault partage la baguette avec la future lauréate du concours de direction d'orchestre La Maestra pour un programme entre romantisme allemand et composition contemporaine.Le concours de direction d'orchestre La Maestra, dont la première édition a eu lieu en 2020, veut combattre les discriminations qui pèsent encore sur les femmes dans le monde musical. Uniquement destiné aux cheffes d'orchestre, le concours a passé commande pour sa seconde édition d'une œuvre à Graciane Finzi, car il soutient également la création contemporaine, ou la « musique classique d'aujourd'hui », comme aime à l'appeler la compositrice. Le superbe Concerto pour violon de Mendelssohn, interprété par Midori, particulièrement apte à en mettre en valeur le lyrisme subtil et l'expressivité profonde, voisinera lors de cette soirée avec la Première Symphonie de Brahms, œuvre très longuement mûrie avec laquelle le compositeur se place en héritier du grand Beethoven.Coproduction Paris Mozart Orchestra, Philharmonie de Paris Dans le cadre de l'Académie La Maestra, avec le soutien de Chanel, de la Fondation Polycarpe et du Fonds Kassia.

