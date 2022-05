Nova Danse avec Radio Nova Soundsystem, 10 juin 2022, .

Nova Danse avec Radio Nova Soundsystem

2022-06-10 00:00:00 – 2022-06-10

Pour clôturer sa saison, Sonic Floor invite Radio Nova Danse !

Un soundclash par l’équipe de Radio Nova. Un set chaleureux et éclectique. L’esprit du Grand Mix de Radio Nova : Un mix marathon de world, disco, hip-hop, house et bass music. Entre morceaux pointus et douce régression festives. Tout et n’importe quoi mais en bien !

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme.html?page=2

