Nova Danse #5 à La Petite Halle La Petite Halle, 27 mai 2022, Paris.

Le vendredi 27 mai 2022

de 21h00 à 00h00

. gratuit

“Nova Danse”, nos fêtes du vendredi soir en direct et en public, vivent leur 5e édition le vendredi 27 mai à La Petite Halle, à la Villette ! Rendez-vous dès 21h en direct et jusqu’à 5h30 sur place !

Ce vendredi 27 mai, on remet évidemment ça en vous faisant danser toute la nuit avec un line-up qui verra défiler comme chaque vendredi notre DJ hip-hop maison Sims qui invite Sako & Friends (21h-22h) puis Manège à trois, notre collectif maison qui invite [Re]sources.

21h-22h : Sims sur Nova avec Sako & Friends

22h-00h : Nova Danse – [Re]sources

00h-05h30 : [Re]sources au Miniclub de la Rotonde

Sako : Découvert en 1998 sur la BO du premier Taxi avec le groupe Chiens de Paille, Sako a trouvé un nouveau binôme en la personne de CéHaShi, qui signait les dix instrumentaux de Meta (2021), un disque dense et intense où les featurings vont de Marseille à Paris, d’Akhenaton à Aketo en passant par Veust, Youssoupha et la chanteuse Anggun.

[RE]sources : Fondé il y a en 2014 par Tommy Kid et Calcium et avec leur émission hebdomadaire sur Rinse France et leurs résidences dans différents clubs parisiens, il a participé à l’émergence d’un solide réseau local et international de producteurs et curateurs dédiés à une musique club hybride, influencée par le Grime, le UK Funky, le Jersey Club et de manière générale par la Bass Music.

Située au cœur du parc de la Villette, la Petite Halle est un lieu de culture et d’expérimentation s’insérant dans le bâtiment historique de la Grande Halle de la Villette. Véritable espace à la confluence des arts (architecture, art culinaire, musique, danse), la Petite Halle officie comme une salle de musique vivante avant-gardiste, dont la programmation s’applique à mettre en avant la scène émergente du jazz parisien et international.

MiniClub : Depuis plus de quatre ans le Mini Club accueille tous les week-end la crème de la scène électronique parisienne. Les collectifs et labels tels que Les Yeux Orange, Qui Embrouille Qui, Fils de Vénus ou encore Plaisir Partagé et beaucoup d’autres s’y succèdent pour proposer des line up toujours plus pointus et festifs.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

