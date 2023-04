Théâtre amateur : La beauté sauvera le champ de patates 6, rue Jean-Baptiste Clément, 2 juin 2023, Nouzonville.

FEDOROVITCH décédé depuis huit jours. Le cadavre – qui ressemble étrangement à un célèbre tableau – ne cesse d’attirer les mouches, toujours plus nombreuses…. La faute aux pompes funèbres qui sont en grève ! Piotr boit à la santé du mort tout en jouant de la tapette à mouches…. Et boit encore…. Car il vient d’apprendre que les enfants légitimes du défunt, c’est-à-dire sa sœur Varvara et lui-même, ne sont pas les seuls héritiers. Et le testament ne sera ouvert qu’en présence de toute la descendance au complet ! soit en plus, un demi-frère et une demi-sœur…… tout fraîchement et promptement débarqués de Moscou pour toucher leur part de la succession.« Mes chers enfants, je suis heureux de vous avoir enfin réunis. Je sais, c’est un peu tard. Mais maintenant, sachez que je suis un mort heureux! Alors faites connaissance et buvez à ma santé ! Ah j’oubliais : LA BEAUTE SAUVERA LE MONDE !»Et en guise de testament, une énigme…. Qu’il va d’abord falloir résoudre, sans quoi…..

FEDOROVITCH died eight days ago. The corpse ? which looks strangely like a famous painting ? keeps attracting more and more flies. The fault of the undertakers who are on strike! Piotr drinks to the health of the dead man while playing the fly swatter. And still drinking? Because he has just learned that the legitimate children of the deceased, i.e. his sister Varvara and himself, are not the only heirs. And the will will only be opened in the presence of the whole descendants! That is to say, a half-brother and a half-sister…… have just arrived from Moscow to collect their share of the estate My dear children, I am happy to have finally reunited you. I know, it is a little late. But now you should know that I am a happy dead man! So get to know each other and drink to my health! Oh, I forgot: BEAUTY WILL SAVE THE WORLD! » And as a testament, a riddle? That we will have to solve first, otherwise…

FEDOROVITCH lleva muerto ocho días. El cadáver -que se parece extrañamente a un cuadro famoso- atrae cada vez más moscas. La culpa es de los enterradores que están en huelga Piotr bebe a la salud del muerto mientras juega con un matamoscas. Y vuelve a beber. Porque acaba de enterarse de que los hijos legítimos del difunto, es decir, su hermana Varvara y él mismo, no son los únicos herederos. Y el testamento sólo se abrirá en presencia de toda la descendencia, es decir, de un hermanastro y una hermanastra…… que acaban de llegar de Moscú para cobrar su parte de la herencia Mis queridos hijos, estoy feliz de haberos reunido por fin. Lo sé, es un poco tarde. ¡Pero ahora quiero que sepas que soy un muerto feliz! Así que conózcanse y beban a mi salud Ah, se me olvidaba: ¡LA BELLEZA SALVARÁ AL MUNDO! Y a modo de testamento, ¿una adivinanza? Que tendremos que resolver primero, de lo contrario…

FEDOROVITCH ist seit acht Tagen tot. Der Leichnam, der einem berühmten Gemälde ähnelt, zieht immer mehr Fliegen an. Der Bestatter ist schuld, denn er streikt! Pjotr trinkt auf die Gesundheit des Toten, während er mit der Fliegenklatsche spielt? Und trinkt noch mehr? Denn er hat erfahren, dass die legitimen Kinder des Verstorbenen, also seine Schwester Varvara und er selbst, nicht die einzigen Erben sind. Das Testament wird erst eröffnet, wenn alle Nachkommen anwesend sind, also auch ein Halbbruder und eine Halbschwester…… frisch aus Moskau eingeflogen sind, um ihren Anteil am Nachlass zu erhalten. » Meine lieben Kinder, ich bin froh, dass ich euch endlich wieder zusammen habe. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Aber jetzt sollt ihr wissen, dass ich ein glücklicher Toter bin! Also lernt euch kennen und trinkt auf meine Gesundheit! Ach ja, ich vergaß: SCHÖNHEIT WIRD DIE WELT RETTEN! »Und als Testament ein Rätsel? Dieses Rätsel muss erst einmal gelöst werden, sonst?

