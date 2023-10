Marché de Noel – Nouzilly Nouzilly, 9 décembre 2023, Nouzilly.

Nouzilly,Indre-et-Loire

Venez profiter en famille des animations

Exposants et créateurs locaux : objets d’art, miel, vin, bières, huîtres, crêpes, boissons, chocolat chaud, déco, food trucks….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. 0 EUR.

Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and enjoy the family entertainment

Local exhibitors and creators: objets d’art, honey, wine, beer, oysters, crêpes, drinks, hot chocolate, decorations, food trucks…

Venga y disfrute del entretenimiento familiar

Expositores y creadores locales: objetos de arte, miel, vino, cerveza, ostras, crepes, bebidas, chocolate caliente, decoración, food trucks…

Genießen Sie mit Ihrer Familie die Animationen

Aussteller und lokale Schöpfer: Kunstgegenstände, Honig, Wein, Bier, Austern, Crêpes, Getränke, heiße Schokolade, Deko, Food Trucks…

Mise à jour le 2023-10-18 par OFFICE CASTELRENAUDAIS