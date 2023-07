️Randonée Solex + Méchoui Nouziers Catégories d’Évènement: Creuse

Nouziers ️Randonée Solex + Méchoui Nouziers, 22 juillet 2023, Nouziers. Nouziers,Creuse ️ Randonnée 2 Roues

Samedi 22 Juillet 2023

Départ à 9h00

INSCRIPTION :

06.81.91.89.32 ️Méchoui & Soirée dansante

Samedi 22 Juillet 2023

19h30

16€

SANS RESERVATION.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . . Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine



?? 2 Wheel Ride

saturday, July 22, 2023

? Departure at 9:00 am

REGISTRATION :

? 06.81.91.89.32 mechoui & Dance evening

saturday, July 22, 2023

? 19h30

?16?

NO RESERVATION ?? Paseo a 2 ruedas

sábado 22 de julio de 2023

? Salida a las 9h00

INSCRIPCIONES :

? 06.81.91.89.32 velada Mechoui & Danza

sábado 22 de julio 2023

? 19h30

?16?

SIN RESERVA ?? Wanderung auf 2 Rädern

samstag, 22. Juli 2023

? Abfahrt um 9.00 Uhr

ANMELDUNG:

? 06.81.91.89.32 mechoui & Tanzabend

samstag, 22. Juli 2023

? 19h30

?16?

