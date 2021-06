NouX! La Dame de Canton, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 25 juin 2021

de 20h15 à 22h30

payant

NouX!, c’est Benjamin Laplace, auteur, compositeur, guitariste et chanteur, et Adrien Frasse-Sombet, violoncelliste classique et virtuose, premier prix du Conservatoire de Paris.

Benjamin a une longue histoire rock. Il a débuté dans les années 80 avec le groupe punk Mistral (2 albums/Singles), puis a formé Ménage à trois (à Londres, plusieurs Singles) dans une veine cold wave. Il a tourné avec U2, Talking Heads, Undertones, INXS, Scorpions, et beaucoup d’autres… et collaboré avec Prince sur “Under the Cherry Moon”. il a à son actif 2 albums solo.

Benjamin & Adrien c’est le mariage de la carpe et du lapin, pour le meilleur !

NouX! revendique les brassages de cultures, d’origines et styles musicaux et au-delà ! Pour leur premier album “Sombres illuminés”, Benjamin a invité des amis VIP de scènes diverses : un saxophoniste de free jazz, un guitariste rock/métal, un contre-ténor lyrique.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849 https://www.facebook.com/benjlapl/

