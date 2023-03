Visites guidées des carrières de Confrécourt Nouvron-Vingré Nouvron-Vingré Catégories d’Évènement: Aisne

2023-04-02

Ces anciennes carrières souterraines, occupées par les soldats français, recèlent de souvenirs gravés dans la pierre et constituent un témoignage unique de la Première Guerre mondiale. Les carrières se découvrent lors des visites guidées, le premier dimanche de chaque mois, d'avril à septembre. En raison du nombre de places limité, la réservation est obligatoire. Nous vous invitons à écrire à soissonnais1418@laposte.net en indiquant le nombre de participant(s). Equipez-vous de chaussures confortables

