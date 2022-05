“Les Mouettes” annoncent le début de la saison culturelle à Nouvoitou, du 6 au 30 septembre Rues du centre-bourg, Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

“Les Mouettes” annoncent le début de la saison culturelle à Nouvoitou, du 6 au 30 septembre Rues du centre-bourg, Nouvoitou, 6 septembre 2019 08:00, Nouvoitou. 6 – 30 septembre 2019 Sur place Parcours libre sur la commune http://www.nouvoitou.fr Le collectif Les Oeils installe leurs oeuvres “Les Mouettes” dans le bourg de Nouvoitou du 6 au 30 septembre pour annoncer la rentrée culturelle. Les artistes du collectif “Les Oeils”, à qui l’on doit le “Banc déglingué” d’Un Weekend à la Rue et la scénographie de nombreux festivals en France vous proposent une installation éphemère à différents endroits de la commune autour de leurs oeuvres “Les Mouettes” du 6 au 30 septembre. Comme une invitation à la balade autour d’une oeuvre sensible et poétique qui résonne avec la thématique de la saison culturelle “Ici et Ailleurs”. Plus d’infos sur Les Oeils : http://www.lesoeils.fr/ Plus d’infos sur la saison culturelle à Nouvoitou : https://www.nouvoitou.fr/ Rues du centre-bourg, Nouvoitou Place de l’Eglise, Nouvoitou 35410 Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine vendredi 6 septembre 2019 – 08h00 à 15h00

