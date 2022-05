Inauguration et apéro-concert “Aurore Pauvert et Bahia El Bacha” Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Inauguration et apéro-concert “Aurore Pauvert et Bahia El Bacha” Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, 27 septembre 2019 18:00, Nouvoitou. Vendredi 27 septembre 2019, 18h00 Sur place GRATUIT resa.culture@nouvoitou.fr, 02.23.37.09.89, http://www.nouvoitou.fr Ven. 27 sept. à 18h / Médiathèque Pré en Bulles / Gratuit Au programme : Inauguration du meuble Facile à Lire et de l’oeuvre de Mickaël Bigot installée devant la médiathèque, présentation de la saison culturelle et apéro-concert d’Aurore Pauvert et Bahia El Bacha. Les chansons d’Aurore tentent de donner à entendre et à voir, les images d’un univers intimiste dans lequel on s’autorise des silences, de la lenteur, de la pénombre. D’une voix intense et sensible portée par une guitare lancinante, Aurore chante en anglais et en français, accompagnée de la violoncelliste et chanteuse Bahia El Bacha. Aurore Pauvert : chant, guitare Bahia El Bacha : chant, violoncelle Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou 12 rue de chateaugiron nouvoitou 35410 Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine vendredi 27 septembre 2019 – 18h00 à 21h00 Aurore Pauvert, Bahia El Bacha

