Arkaïa par la Cie Artamuse Médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou, 26 septembre 2018 10:00, Nouvoitou. Mercredi 26 septembre 2018, 10h00, 15h30 Sur place Tarif 6 €, réduit 4 €, autre : Carte Sortir : 4 € adultes / gratuit enfants 02.23.37.09.89, resa.culture@nouvoitou.fr, http://www.nouvoitou.fr, http://mediatheque.nouvoitou.fr Seule en scène, Mariclaire emmène petits et grands au cœur des émotions primitives. Les matières visuelles, sonores et tactiles : tissus, cartons, eau, peinture incarnent ce voyage au fil des saisons. Seule en scène, Mariclaire emmène petits et grands au coeur des émotions primitives. Les matières visuelles sonores et tactiles : tissus, cartons, eau, peinture, incarnent ce voyage au fil des saisons comme des acteurs vivants. Arkaïa expérimente à chaque représentation, de façon unique et différente: être ici et maintenant. Médiathèque Pré en Bulles Nouvoitou 12 rue de chateaugiron, 35410 Nouvoitou 35410 Nouvoitou Ille-et-Vilaine mercredi 26 septembre 2018 – 10h00 à 10h30

mercredi 26 septembre 2018 – 15h30 à 16h00

