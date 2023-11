CABARET MOUSTACHE CABARET MOUSTACHE, 17 septembre 2022, NOUVOITOU.

CABARET MOUSTACHE CABARET MOUSTACHE. Un spectacle à la date du 2022-09-17 à 00:00 (2022-09-17 au ). Tarif : 50.0 à 104.0 euros.

BILLET VALABLE 6 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT BIENVENUE AU CABARET MOUSTACHE Quoi de mieux que de s’offrir une pause festive dans l’unique et incroyable Cabaret Moustache ! Situé en Bretagne, au cœur du Pays Rennais, le Cabaret Moustache vous propose une sortie magique et enchanteresse. Dans une superbe salle de spectacle, dotée des dernières technologies, vous vous laisserez porter par la fantaisie du cabaret.TARIFS• FORMULE DÉCOUVERTE – 50€ Spectacle seul.• FORMULE MOUSTACHE – 58€ Spectacle + boisson (hors cocktails) + dessert du menu• Catégorie 3 – FORMULE COSTUMIÈRE – 73€Spectacle + eau minérale et café ( boissons à la carte en SUS)Catégorie 2 – FORMULE PLUMASSIÈRE – 91€ Spectacle + Apéritif/ 1 verre de vin blanc avec l’entrée / 1/4 de bouteille de vin rouge (75cl) / eau minérale et caféCatégorie 1 – FORMULE BIJOUTIÈRE – 104€ Spectacle + Apéritif/ 1 verre de vin blanc avec l’entrée / 1/4 de bouteille de vin rouge (75cl)/ 1/4 de bouteille de Champagne (75cl) / eau minérale et café / placement carré ORINFORMATIONS PRATIQUES• Réservation obligatoire au numéro indiqué sur le billet (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30)• Arrivée à 12h ou 13h30 pour les formules repas spectacle et 19h30 ou 21h30 pour le le spectacle seul• Parking• Accès PMR. Réservation PMR : 02.23.07.70.18 Cabaret Moustache Cabaret Moustache

Votre billet est ici

CABARET MOUSTACHE NOUVOITOU 7 PARC DE L’ECOTAY Ille-et-Vilaine

50.0

EUR50.0.

Votre billet est ici