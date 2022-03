Nouvelles technologies et protections de la nature Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Nouvelles technologies et protections de la nature Centre d’animation des Chamois, 22 avril 2022, Toulouse. Nouvelles technologies et protections de la nature

Centre d’animation des Chamois , le vendredi 22 avril à 18:30

Conférence ———- **En partenariat avec les Editions de l’attribut et la revue DARD DARD** Comment concilier l’utilisation des nouvelles technologies, devenues omniprésentes dans nos usages, avec la protection de nos ressources et la préservation de l’environnement ? Comment répondre à nos propres contradictions entre convictions écologiques, hyperconsommation et utilisation des écrans ? Quels sont les applications, moteurs de recherche engagés dans la sauvegarde de la planète ? **Intervenant** : Ferdinand Richter, ancien responsable France d’Ecossia, moteur de recherche alternatif qui réinvestit 70 % des revenus générés par la publicité dans le financement de projets locaux de préservation de la nature.

Entrée libre da la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation des Chamois 11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

