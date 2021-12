Toulouse Centre d’animation des Chamois Haute-Garonne, Toulouse Nouvelles technologies et protection de la nature Centre d’animation des Chamois Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d’animation des Chamois , le jeudi 10 février 2022 à 18:00

Conférence ———- **Dans le cadre de la saison Échappée verte en partenariat avec les éditions de l’Attribut et la revue DARD/DARD** Conférence à rebours de l’écologie punitive. Comment protéger nos ressources et l’environnement malgré l’essor inévitable des nouvelles technologies ? Comment minimiser ses propres contradictions entre convictions écologiques et mode de consommation ? **Par** Ferdinand Richter, responsable France d’Ecossia, moteur de recherche internet alternatif qui réinvestit 70% des revenus générés par la publicité dans le financement de projets locaux de préservation de la nature.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture
Centre d'animation des Chamois
11 Rue des Chamois, 31200 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T18:00:00 2022-02-10T22:59:00

