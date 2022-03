Nouvelles religiosités, nouvelles spiritualités Séances par zoom en direct Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée animée par deux spécialistes du sujet : Jean-François Meuriot , prêtre des MEP , membre de l’Observatoire des nouvelles croyances à la Conférence des évêques de France et par Jean-Marie Gueulette , dominicain , docteur en médecine et en théologie.Quelles sont-elles ? A quelle quête répondent-elles ? Quelles croyances et visions du monde portent-elles ? En quoi viennent-elles interroger les chrétiens ou les conforter dans leur chemin à la suite de Jésus-Christ ? Une journée pour mieux les connaitre et apporter quelques clefs de discernement. Samedi 26 mars en zoom 10h-12h puis 14h-16h (25 euros). Inscription : [[secretariat@lecif.fr](mailto:secretariat@lecif.fr)](mailto:secretariat@lecif.fr) ou [www.lecif.fr/produit/session-dune-journee-j4-par-zoom-nouvelles-spiritualites-samedi-26-mars-2022/](http://www.lecif.fr/produit/session-dune-journee-j4-par-zoom-nouvelles-spiritualites-samedi-26-mars-2022/)

