Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 11 décembre 2024, Braud-et-Saint-Louis. Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 15:00:00

fin : 2024-12-11 Que faire quand la météo n’est pas propice aux activités extérieures ? Pas d’idée ?

Pas de panique, on vous a peut-être trouvé une solution ;)

Que diriez vous d’une petite toile en famille, au coeur des marais, dans le cadre chaleureux de la Métairie ? Au programme, trois jolis films d’animation :

« Manou à l’école des goëlands » (mercredi 28/02) ;

« La petite fabrique de nuages » (dimanche 20/10) ;

« Paddy la petite souris » (mercredi 11/12). Pour prolonger la séance, un goûter convivial est même prévu !.

Que faire quand la météo n’est pas propice aux activités extérieures ? Pas d’idée ?

Pas de panique, on vous a peut-être trouvé une solution ;)

Que diriez vous d’une petite toile en famille, au coeur des marais, dans le cadre chaleureux de la Métairie ? Au programme, trois jolis films d’animation :

« Manou à l’école des goëlands » (mercredi 28/02) ;

« La petite fabrique de nuages » (dimanche 20/10) ;

« Paddy la petite souris » (mercredi 11/12). Pour prolonger la séance, un goûter convivial est même prévu !

Que faire quand la météo n’est pas propice aux activités extérieures ? Pas d’idée ?

Pas de panique, on vous a peut-être trouvé une solution ;)

Que diriez vous d’une petite toile en famille, au coeur des marais, dans le cadre chaleureux de la Métairie ? Au programme, trois jolis films d’animation :

« Manou à l’école des goëlands » (mercredi 28/02) ;

« La petite fabrique de nuages » (dimanche 20/10) ;

« Paddy la petite souris » (mercredi 11/12). Pour prolonger la séance, un goûter convivial est même prévu ! EUR.

Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde Détails Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Autres Code postal 33820 Lieu Nouvelles Possessions Adresse Nouvelles Possessions Terres d'Oiseaux Ville Braud-et-Saint-Louis Departement Gironde Lieu Ville Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Latitude 45.2844891 Longitude -0.6991338 latitude longitude 45.2844891;-0.6991338

Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braud-et-saint-louis/