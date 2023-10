Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 25 octobre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis,Gironde

Vous aimez partager des moments avec vos enfants ? Et quand en plus vous pouvez le faire en visionnant un bon film, c’est mieux ? Nous avons la solution ! Nos animateurs (cinéphiles à leurs heures perdues) ont fait une sélection qui raviront à coup sûr petits et grands. Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre dans notre salle de projection ! Moteur, ça tourne et action !

Au programme : « Une vie de chat »: Un chat mène une vie double comme l’animal de compagnie d’un enfant et un complice de cambrioleur de toit.

Cette projection d’1h10 est assortie d’un goûter à la fin pour les plus gourmands! Les parents restent pendant la séance, de quoi raviver l’âme d’enfant qui sommeille dans chacun d’entre nous! Plaids et doudous sont les bienvenus aussi!

Un avant-goût du film: https://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Do you enjoy sharing moments with your children? And when you can do it while watching a good movie, it’s even better? We’ve got just the thing! Our animators (cinephiles in their spare time) have put together a selection of films that are sure to delight young and old alike. So don’t hesitate to join us in our projection room! Engine, turn and action!

On the program: « Une vie de chat »: A cat leads a double life as a child’s pet and a rooftop burglar’s accomplice.

This 1:10 screening includes a snack at the end for those with a sweet tooth! Parents are welcome to stay during the screening, to rekindle the childlike spirit in all of us! Blankets and cuddly toys are welcome too!

A taste of the film: https://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU

¿Le gusta compartir tiempo con sus hijos? ¿Y cuando puedes hacerlo mientras ves una buena película, aún mejor? ¡Tenemos la solución! Nuestros animadores (cinéfilos en su tiempo libre) han preparado una selección de películas que harán las delicias de grandes y pequeños. No dude en venir a nuestra sala de proyección ¡Enróllate, enróllate, enróllate!

En el programa: « La vida de un gato »: Un gato lleva una doble vida como mascota de un niño y cómplice de un ladrón de tejados.

Esta proyección de 1h10 incluye un aperitivo al final para los más golosos Los padres pueden quedarse a la proyección, ¡así que seguro que se reaviva el espíritu infantil en todos nosotros! También se admiten peluches y peluches de tela escocesa

Una muestra de la película: https://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU

Teilen Sie gerne Momente mit Ihren Kindern? Und wenn Sie das auch noch bei einem guten Film tun können, ist das noch besser? Wir haben die Lösung! Unsere Animateure (in ihrer Freizeit Cineasten) haben eine Auswahl getroffen, die Groß und Klein mit Sicherheit begeistern wird. Zögern Sie also nicht länger und kommen Sie zu uns in unseren Vorführraum! Motor, Kamera läuft und Action!

Auf dem Programm stehen: « Ein Katzenleben »: Eine Katze führt ein Doppelleben als Haustier eines Kindes und als Komplize eines Dacheinbrechers.

Die Vorführung dauert 1 Stunde und 10 Minuten, und am Ende gibt es einen Snack für die Naschkatzen! Die Eltern bleiben während des Films anwesend, um die Kinderseele in uns allen zu wecken Decken und Kuscheltiere sind ebenfalls willkommen!

Ein Vorgeschmack auf den Film: https://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde