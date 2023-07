Ciné Goûter à Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis, 8 février 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Braud-et-Saint-Louis,Gironde

L’hiver, c’est la saison où l’on reste au chaud, en regardant par la fenêtre la nature en sommeil. Mais c’est aussi l’heure des cinés-goûters ! De quoi passer un bon moment avec les enfants en regardant un film d’animation. Un goûter est proposé après la séance pour finir en beauté (et entre gourmand(e)s !.

2023-02-08 fin : 2023-02-08 . .

Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Winter is the season to stay warm, looking out the window at the sleeping nature. But it’s also the time of the snack movies! A great way to spend a good time with your children while watching an animated film. A snack is offered after the show to end in beauty (and among gourmets!)

El invierno es el momento de mantenerse abrigado, mirando por la ventana a la naturaleza dormida. Pero también es la época de las películas para picar Una forma estupenda de pasar tiempo con sus hijos mientras ven una película de animación. Después de la proyección se ofrece un tentempié para terminar por todo lo alto (¡y entre amantes de la buena comida!)

Der Winter ist die Jahreszeit, in der man im Warmen sitzt und aus dem Fenster auf die schlafende Natur blickt. Aber es ist auch die Zeit der Kinos mit Snacks! Hier können Sie mit Ihren Kindern eine schöne Zeit verbringen und sich einen Animationsfilm ansehen. Nach der Vorstellung gibt es einen kleinen Imbiss, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen (und unter Feinschmeckern!)

Mise à jour le 2023-02-07 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde