Lyon 1er Arrondissement Rhône Lyon 1er Arrondissement EUR La nouvelle présentation des collections XXe/XXIe siècles rend hommage aux nombreux donateurs, collectionneurs, amateurs, artistes et ayant-droits qui ont contribué à l’enrichissement de ce fonds par des dons, des legs ou encore des prêts exceptionnels. contact@mba-lyon.fr +33 4 72 10 17 40 http://www.mba-lyon.fr/ Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement

