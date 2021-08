Le Havre Galerie Hamon Le Havre, Seine-Maritime Nouvelles Oeuvres e Louiset Galerie Hamon Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Nouvelles Oeuvres e Louiset Galerie Hamon, 3 septembre 2021, Le Havre. Nouvelles Oeuvres e Louiset

du vendredi 3 septembre au mercredi 29 septembre à Galerie Hamon

La galerie présentera les nouvelles œuvres d’Alain Louiset. Originaire du Havre, le plasticien est influencé par la culture des années 60-70 et rend hommage à sa façon aux personnalités et icônes qu’il admire. L’artiste a mis au point une technique unique pour créer ses ‘cut containers’ en utilisant comme support le PVC et métal de récupération des containers pour ‘sculpter’ en 3D les portraits des célébrités.

entrée libre 09.30-12.30 et 14.00 – 19.00 mardi au samedi

Alain LOUISET est de retour à la Galerie Hamon Galerie Hamon 44 place de l’hôtel de ville 76600 le havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T09:30:00 2021-09-03T19:00:00;2021-09-04T09:30:00 2021-09-04T19:00:00;2021-09-05T09:30:00 2021-09-05T19:00:00;2021-09-07T09:30:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T09:30:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T09:30:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T09:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T09:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-14T09:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T09:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-21T09:30:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T09:30:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T09:30:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T09:30:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T09:30:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T19:00:00;2021-09-29T09:30:00 2021-09-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Galerie Hamon Adresse 44 place de l'hôtel de ville 76600 le havre Ville Le Havre lieuville Galerie Hamon Le Havre