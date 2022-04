Nouvelles initiatives en médiation scientifique CPE Lyon,Campus Lyontech-La Doua, 31 mai 2022, Villeurbanne.

Nouvelles initiatives en médiation scientifique

CPE Lyon, Campus Lyontech-La Doua, le mardi 31 mai à 09:30

La médiation scientifique évolue avec son temps. Les pratiques et les formats se diversifient avec des projets toujours plus innovants, plus originaux, plus attractifs… Cette évolution, aussi essentielle soit-elle ne doit pas nous faire oublier l’essence de la médiation : créer du lien, transmettre des savoirs, donner les clefs à tous pour comprendre la méthode scientifique. Quelle est l’essence même de la médiation scientifique ? Quel est son objectif initial ? Comment faire évoluer nos pratiques ? Comment recentrer la démarche scientifique au cœur de nos discours ? Ces questions, au cœur du 1er appel à projet de l’agence nationale de la recherche (ANR), répondent à un besoin évident d’une introspection sur nos pratiques de partage de la science. A travers des partages d’expériences, notre réflexion s’axera sur la manière dont nous construisons nos pratiques en discutant de la recherche en médiation scientifique récemment mise en place, de la place de la démarche scientifique dans la médiation et de la valorisation de notre propre patrimoine : le patrimoine scientifique. Cette 6ème édition du Forum des NIMS 2022 est organisée par le CNRS et France Universités avec l’Université de Lyon et l’école CPE. Elle s’attachera à remettre la question de la démarche scientifique au cœur de la médiation et à différentes échelles. Nous viserons à réfléchir ensemble à ces enjeux, les questionner, ainsi qu’à décrypter et partager les projets avec celles et ceux qui les portent. [Découvrez ici](https://www.cnrs.fr/forum-nims/) la programmation de l’évènement !

CPE Lyon,Campus Lyontech-La Doua 3 Rue Victor Grignard, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T09:30:00 2022-05-31T17:30:00