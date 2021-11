Nouvelles Gastronomies : arts, alimentation et territoires écologiques Cité internationale des arts, 8 décembre 2021, Paris.

Cité internationale des arts, le mercredi 8 décembre à 10:00

_Nouvelles Gastronomies : Arts, alimentation et Territoires Écologiques_ est une journée d’expériences et de réflexions autour de l’art et de l’alimentation organisée par le programme La Table et le Territoire, sous la coordination de COAL, la supervision scientifique du LADYSS-CNRS, et avec la Cité internationale des arts. Au menu : plus d’une vingtaine d’ateliers, d’expériences culinaires, de performances artistiques, de films et de tables rondes réunissant artistes (invités, collaborateurs du programme et en résidence à la CIté), penseurs, agriculteurs, paysans, scientifiques et porteurs de projets culturels d’Europe et d’ailleurs. Ils sont réunis pour échanger sur leurs pratiques et démontrer les potentialités des solutions fondées sur la culture dans la transformation des territoires alimentaires. Une collaboration de l’association COAL et du LADYSS-CNRS avec la Cité internationale des arts.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



