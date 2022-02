Nouvelles frontières du jeu vidéo : quel impact ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vers toujours plus de plaisir et d’immersion, le jeu vidéo nous plonge dans l’image interactive où le joueur est de plus en plus actif. Que ce soit grâce à des nouvelles interfaces, de nouvelles technologies ou de nouvelles narrations, le jeu vidéo sort désormais de la sphère du divertissement pur pour entrer dans l’éducation, la santé et dans bien d’autres domaines. De sa conception, à sa commercialisation et à sa disponibilité en ligne, quels sont les biais technologiques qui ont permis cela ? Quels sont les effets liés à son utilisation ? Au vu de l’accélération technologique que subit ce domaine d’activité, l’industrie vidéoludique a-t-elle une conscience verte ? Depuis son apparition, le jeu vidéo accompagne l’essor des nouvelles technologies numériques, et favorise l’apparition de nouveaux usages. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

