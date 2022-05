Nouvelles fêtes Jeanne d’Arc Rouen, 20 mai 2022, Rouen.

Nouvelles fêtes Jeanne d’Arc Rouen

2022-05-20 – 2022-05-29

Rouen Seine-Maritime Rouen

Figure marquante de l’Histoire de France, symbole du féminisme pour certains, sainte populaire pour d’autres, Jeanne est un personnage universel qui suscite un intérêt international.

Depuis de nombreuses années, Jeanne d’arc est célébrée à Rouen chaque dernier week-end de mai, aux dates les plus proches du 30 mai, date anniversaire de sa mort. Une phrase reprenant le début du discours d’André Malraux à l’occasion des Fêtes Jeanne d’Arc 1964 est d’ailleurs toujours lisible sur la place du Vieux Marché : Ô Jeanne sans sépulcre et sans portrait, toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants…. Le 16 mai 1920, le pape Benoît XV canonisait Jeanne d’Arc et la loi du 10 juillet 1920 instituait une Fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme par la Chambre des députés.

Expositions, spectacles et visites guidées s’articuleront autour de l’icône, assumant le profil traditionnel et historique de Jeanne d’Arc mais questionnant aussi son mythe et l’écho qu’il fait résonner dans nos sociétés actuelles. Ainsi pourra-t-on se plonger dans les procès judiciaires qui ont fait l’Histoire ou contempler les manuscrits, statuaires et vitraux de l’époque de la Pucelle à aujourd’hui sans oublier les nombreuses représentations ou concerts proposés dans un calendrier complet élaboré par la Ville de Rouen, la Métropole Rouen Normandie, l’Amistorial et de nombreux partenaires.

Il s’agit de faire de ces fêtes un événement de grande ampleur, au-delà des cérémonies officielles, associant le patrimoine rouennais lié à la Pucelle à des manifestations modernes et élargies avec une procession festive et historique dans les rues de sa ville.

Marché médiéval, déambulation dans les rues aux maisons à pans de bois de Rouen, les habitants et les visiteurs sont invités à partager ces moments costumés. Les familles sont accueillies par les nombreux fous et troubadours jonglant et chantant au détour des rues.

