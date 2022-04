Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux, 5 août 2022, Bourdeaux. Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux

2022-08-05 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-05

Bourdeaux Drôme A la fin du stage jeune public, les enfants racontent pour les enfants. Plusieurs histoires courtes sont proposées.

Cette scène ouverte est aussi ouverte aux enfants qui n’ont pas suivi le stage. Bourdeaux

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu Bourdeaux Adresse Ville Bourdeaux lieuville Bourdeaux Departement Drôme

Bourdeaux Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/

Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux 2022-08-05 was last modified: by Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux Bourdeaux 5 août 2022 Bourdeaux Drôme

Bourdeaux Drôme