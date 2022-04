Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Nouvelles du Conte. Scéne ouverte aux amateurs Bourdeaux, 31 juillet 2022, Bourdeaux.

2022-07-31 17:30:00

Bourdeaux Drôme Cette scène ouverte est organisée à la suite du stage adultes encadré par Jean-Marc Massie. Il en est aussi le Maître de cérémonie.

La représentation n’est pas considérée comme un spectacle de fin de stage et elle est donc ouverte aux autres inscriptions Bourdeaux

