Le Poët-Célard Le Poët-Célard Drôme, Le Poët-Célard Nouvelles du conte: récits argentiques Le Poët-Célard Le Poët-Célard Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Célard

Nouvelles du conte: récits argentiques Le Poët-Célard, 5 août 2021-5 août 2021, Le Poët-Célard. Nouvelles du conte: récits argentiques 2021-08-05 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-05

Le Poët-Célard Drôme Un spectacle ne laisse jamais indifférent. Galerie spectacle éphémère ou les récits viennent en échos aux photographies argentiques noir et blanc.

Un jeu sera proposé aux participants pour quelques images à gagner. Un spectacle ne laisse jamais indifférent. Galerie spectacle éphémère ou les récits viennent en échos aux photographies argentiques noir et blanc.

Un jeu sera proposé aux participants pour quelques images à gagner.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Le Poët-Célard Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Poët-Célard Adresse Ville Le Poët-Célard