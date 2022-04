Nouvelles du Conte. Mélancolie Motte : Nanukuluk L’Enfant Neige Bourdeaux Bourdeaux Catégories d’évènement: Bourdeaux

Drôme

Nouvelles du Conte. Mélancolie Motte : Nanukuluk L'Enfant Neige Bourdeaux

2022-07-30 15:30:00

2022-07-30 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-30

Bourdeaux Drôme Bourdeaux Dans le Grand Nord, à l’intérieur d’une maison d’hiver, un bébé pleure… Il vient de naître et réclame un prénom. Au même moment, le cri d’une femelle ourse retentit sur la banquise.

Durée : 50 mn

