Drôme

Crupies Drôme Crupies Récit de vie affabulée entre Montréal et Paris. Qu’est-ce qui relie une pharmacie parisienne à la pharmacie personnelle d’une banlieusarde québécoise ?

Durée : 50 mn festival@nouvellesduconte.org http://www.nouvellesduconte.org/ Crupies

