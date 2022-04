Nouvelles du Conte. Alberto Garcia Sanchez : Le septième jour Crupies Crupies Catégories d’évènement: Crupies

Drôme

Nouvelles du Conte. Alberto Garcia Sanchez : Le septième jour Crupies, 6 août 2022, Crupies. Nouvelles du Conte. Alberto Garcia Sanchez : Le septième jour Crupies

2022-08-06 21:15:00 21:15:00 – 2022-08-06

Crupies Drôme Crupies Le septième jour nous invite à réfléchir sur le rôle de l’art dans nos vies, à travers des histoires à caractère comique et poétique. festival@nouvellesduconte.org http://www.nouvellesduconte.org/ Crupies

dernière mise à jour : 2022-04-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Détails Catégories d’évènement: Crupies, Drôme Autres Lieu Crupies Adresse Ville Crupies lieuville Crupies Departement Drôme

Crupies Crupies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crupies/

Nouvelles du Conte. Alberto Garcia Sanchez : Le septième jour Crupies 2022-08-06 was last modified: by Nouvelles du Conte. Alberto Garcia Sanchez : Le septième jour Crupies Crupies 6 août 2022 Crupies Drôme

Crupies Drôme