Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780, Lion-sur-Mer Nouvelles d’ici Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: 14780

Lion-sur-Mer

Nouvelles d’ici Lion-sur-Mer, 6 novembre 2021, Lion-sur-Mer. Nouvelles d’ici Salle trianon Place 18 Juin Lion-sur-Mer

2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06 Salle trianon Place 18 Juin

Lion-sur-Mer 14780 Lion-sur-Mer La Compagnie des Cigales vous propose une lecture musicale des textes de Thierry Dodard, accompagnée d’un pianiste.

Participation libre. La Compagnie des Cigales vous propose une lecture musicale des textes de Thierry Dodard, accompagnée d’un pianiste. Participation libre. cigales14@yahoo.fr +33 6 46 48 49 05 La Compagnie des Cigales vous propose une lecture musicale des textes de Thierry Dodard, accompagnée d’un pianiste.

Participation libre. Salle trianon Place 18 Juin Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14780, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Salle trianon Place 18 Juin Ville Lion-sur-Mer lieuville Salle trianon Place 18 Juin Lion-sur-Mer