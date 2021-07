Nouvelles de Noooone (four bodies) Rue Alsace-Lorraine, 2 octobre 2021, Toulouse.

### Compagnie 1 Watt [**Dans le cadre du Jour de la Danse**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41183/Le%20Jour%20de%20la%20danse%20%235) Au croisement du théâtre et de la danse, Nouvelles de Noo(oo)ne déplie des récits vagabonds et absurdes, désinhibés et joyeux. Ce sont de drôles de nouvelles que racontent les quatre zozos (four bodies) de _Nouvelles de Noo(oo)ne_, conjuguant le fictif et le réel, l’ici et le quelque part. En gestes, en mots, en situations et en musique, leurs récits avancent en canon, se croisent et s’entrecroisent, portés par des personnages quelque peu dézingués qui racontent et incarnent des faits et des pensées, aussi ordinaires qu’inattendus, sur le mode absurde de la répétition et du coq-à-l’âne, de l’essai infructueux et de l’autodérision. Le banal, le trivial, l’inaperçu, le poétique, se déplient en autant de pièces d’un puzzle délivrant peu à peu l’image d’une réalité plurielle qui dérape et se dérobe. Une expérience qui ne se raconte pas mais se traverse, dans le sillage d’histoires « vagabondant à la recherche d’une fête sauvage ». _Un événement présenté par La Place de la Danse et ARTO – Saison au Kiwi et en itinérance, Festival de rue de Ramonville_ __ ### Plus d’infos [Site de la Place de la Danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/nouvelles-de-noooones) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 2 octobre dans les rues de Toulouse * Durée : 67 minutes

