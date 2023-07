Nouvelles de mon paradis Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nouvelles de mon paradis Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 15 septembre 2023, Paris. Le vendredi 15 septembre 2023

de 14h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb À l’occasion de la semaine internationale de lutte contre l’illettrisme, la bibliothèque Benoîte Groult propose un atelier d’écriture créative en partenariat avec la Poste. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/nouvelles-de-mon-paradis

libres de droits Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/