NOUVELLES ACQUISITIONS ET RESTAURATIONS AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Langres Haute-Marne

Les musées de Langres enrichissent régulièrement leurs collections: nouvelles acquisitions, œuvres restaurées ou prêtées… sont autant de façons d’enrichir le parcours de visite.

Au programme au musée d’Art et d’Histoire, un chef d’œuvre du peintre Turpin de Crissé, deux grandes natures mortes, récemment restaurées, représentant des oiseaux par le peintre flamand Adrian de Gryef, des tableaux de fleurs, un précieux dessin du XVIe siècle, et des estampes du XVIIe siècle dans le cabinet d’art graphique…

Comme on dit dans les musées: Quoi de neuf? Que du vieux!

Début : 2024-04-03

fin : 2024-12-31

Place du Centenaire

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

