Chaque année, l’artothèque procède à de nouvelles acquisitions qui rejoignent la collection, grâce au soutien de la Ville de Pessac. Cette collection de plus de 1000 œuvres lui permet de développer sa mission originale de diffusion, de médiation et de sensibilisation à l’art contemporain par le biais du prêt d’œuvres auprès de publics diversifiés : particuliers, scolaires, collectivités, entreprises, centres sociaux, hôpitaux, prisons… La collection, essentiellement constituée d’œuvres graphiques en deux dimensions et de vidéos, présente les principaux courants de l’art contemporain des 60 dernières années et de la création émergente. La photographie et le dessin contemporain y tiennent une place importante. L’exposition des nouvelles œuvres de l’artothèque est présentée à la Médiathèque Jacques Ellul à Pessac du 27 février au 27 mars 2021. Avec les œuvres de :

Pascal Amoyel, David Coste*, Estelle Deschamp, Maitetxu Etcheverria*, Vanessa Fanuele, Jane Harris, Claudia Huidobro, Pierre Labat*, Michel Le Belhomme, Emmanuelle Leblanc, Masahide Otani, Cleon Peterson*, Chloé Poizat, Raphaël Zarka.

*Merci aux artistes et aux collectionneurs Bost & Chambon pour leurs dons et dépôts.

Entrée libre

