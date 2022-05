NOUVELLE VAGUE (12j) SAINT GEORGES DE DIDONNE Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’évènement: Charente-Maritime

NOUVELLE VAGUE (12j) SAINT GEORGES DE DIDONNE, 11 juillet 2022, Saint-Georges-de-Didonne. NOUVELLE VAGUE (12j)

du lundi 11 juillet au vendredi 12 août à SAINT GEORGES DE DIDONNE

À chaque jour sa découverte ! Ce séjour propose un savant mélange d’activités sportives nautiques et terrestres, de découverte de l’environnement naturel et animal. Le centre se situe à Saint-Georges-de-Didonne, entre le pays royannais et la Côte de Beauté, réputés pour leur ensoleillement. Il dispose d’un accès direct à la plage, ainsi que d’un parc de 7 hectares dans la forêt de Suzac. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. SAINT GEORGES DE DIDONNE 43/44 avenue de Suzac Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

