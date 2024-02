Nouvelle thématique « Fair-play » au Forum des images Forum des Images Paris, vendredi 2 février 2024.

Du vendredi 02 février 2024 au vendredi 22 mars 2024 :

.Tout public. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité)

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, les sportifs et les sportives ont carte blanche au Forum des images. Mais la notion de fair-play ouvre quantité de fenêtres sur le monde contemporain, bien au‑delà du domaine sportif…

Nouvelle thématique au Forum des Images :

Fair-play, du 2 février au 22 mars 2024

À travers l’idée de fair‑play, nous explorons les mille et une relations du sport et de l’art, mais encore, dans d’autres champs, et dans la vie de tous les jours, les relations du fair et du play, de la règle et du jeu, de la morale et de ses dépendances.

Soirée d’ouverture : vendredi 2 février

Coup d’envoi ! Sport et cinéma entretiennent de longue date un lien étroit, les premières images animées s’employant à reproduire les gestes athlétiques et les corps en mouvement.

Une bataille de dessins Bédéramdam voit s’affronter, au feutre et au crayon, deux équipes concurrentes, loyales mais sans pitié. Suivi par un ciné-concert à ne pas manquer, La Grande Passion, un film muet récemment restauré, hymne à l’amour du sport.

Rencontres à domicile

Outre les cinéastes Virginie Verrier (Marinette) et Stéphane Demoustier (Terre battue), des personnalités issues du monde du sport nous honorent de leur venue : Aya Cissoko, championne de boxe, désormais écrivaine, pour une rencontre et une carte blanche ; Béatrice Barbusse, ancienne handballeuse de haut niveau, aujourd’hui sociologue engagée dans le combat pour l’égalité dans le sport ; Camille Regneault, alias Kami, championne de breaking, danse acrobatique devenue discipline olympique, qui rencontrera Chloé Wary, autrice d’un album sur la culture hip-hop dans une banlieue en résistance.

Hors jeu et Doubles mixtes

Appellation sportive oblige, les séances doubles mixtes sont plus que jamais d’actualité, mais aussi, pour l’occasion, des séances « hors-jeu » déplaçant la question du fair-play sur un autre terrain que celui du sport. Un rendez-vous inauguré non sans panache par un marathon : la projection intégrale du chef-d’œuvre Guerre et Paix.

Exposition photographique

La grâce du geste de Mélanie Challe

Mélanie Challe travaille sur le parasport depuis 2018, souhaitant restituer dans ses images la beauté des performances athlétiques. Lors des compétitions, elle saisit des portraits qui visent à rendre sa part au handicap invisible (80%), espérant ainsi faire changer le rapport de notre société au handicap et au corps.

• Exposition du 2 février au 13 mars. Entrée libre – Vernissage le 2 février.

• Mélanie Challe animera par ailleurs un atelier de médiation gratuit et ouvert à toutes et tous à partir de 7 an, samedi 3 février à 15h30.

Rencontre et carte blanche, Aya Cissoko

Aujourd’hui écrivaine, Aya Cissoko a été trois fois championne du monde de boxe avant de raccrocher les gants et d’intégrer Sciences-Po.

Samedi 10 février : Rencontre, 18h30



Temps fort du mois de février :

• Séance Double Mixte :

L’achat d’un billet pour un des films donne accès gratuit au 2e, dans la limite des places disponibles. (retrait en caisse le jour de la projection).

Samedi 3 février : Spécial Foot

Looking for Eric, de Ken Loach, 18h30

Marinette, de Virginie Verrier (en sa présence), 20h30

Mercredi 28 février : Spécial Tennis

5e set, de Quentin Reynaud, 18h30

Terre battue, de Stéphane Demoustier (en sa présence), 20h30

• Séance Hors-jeu : dimanche 4 février, à 14h30

Guerre et paix, de Sergeï Bondarchouk

La monumentale adaptation de la fresque historique de Tolstoï, projetée dans sa version intégrale nouvellement restaurée.

• Rencontre croisée entre l’athlète Kami et l’autrice Chloé Wary: Jeudi 8 février à 18h30

Camille Regneault, de son nom de scène Kami, est triple championne de France de breaking, vice-championne du monde, et en route pour les JO ! Chloé Wary, autrice de bande dessinée, met en scène les cultures urbaines dans son dernier album Rosigny Zoo.

→ suivie de Beat Street, présenté par Kami, à 21h

• Rencontre et carte blanche, avec Aya Cissoko :

Aujourd’hui écrivaine, Aya Cissoko a été trois fois championne du monde de boxe avant de raccrocher les gants et d’intégrer Sciences-Po.

• samedi 10 février :

→ Raging Bull de Martin Scorsese, 15h

→ Rencontre, 18h30

→ La Beauté du geste de Sho Miyake, 20h30

• dimanche 11 février :

→ Rengaine de Rachid Djaïdani, 20h30

• Journée spécial « Filmez le sport ! « : samedi 24 février à 20h30

Slalom, de Charlène Favier (en sa présence)

Un premier long métrage saisissant qui dépeint avec finesse les ressorts d’une relation toxique dans un milieu compétitif.

Forum des Images 2 rue du Cinéma 75001 Paris

